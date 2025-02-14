Muş'ta Kar Eğlencesi - Son Dakika
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Muş'ta Kar Eğlencesi

Muş\'ta Kar Eğlencesi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil eden çocuklar, Muş'ta kar topu oynayıp kayarak eğlendi.

14.02.2025 16:21
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilen Muş'ta, çocuklar kar topu oynadı, naylonlarla kayarak eğlendi.

Kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından Hürriyet Mahallesi'ndeki Lale Vadisi Parkı beyaza büründü.

Kar yağışı ve beraberinde gelen tatili fırsat bilen çocuklar, kar topu oynadı, eğitimli arazide naylonlarla kayarak eğlendi.

Çocuklara zaman zaman aileleri de eşlik etti.

Çocuklardan Mustafa Karakaya, kar nedeniyle okulların tatil olduğunu söyledi.

Anne ve babasıyla karda oynadığını belirten Karakaya, "Karda oynamak keyifli ve çok eğlenceli. Bu açıdan çok mutluyum." dedi.

Baba Murat Karakaya ise "Güzel bir gün. Ailece dışarı çıktık. Kayak yaparak ve kar topu oynayarak eğleniyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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