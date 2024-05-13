Muş\'ta yağan kar yolları kapattı! Mahsur kalanlar son anda kurtarıldı

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Muş'ta dün gece yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, köy yolunda ulaşımı aksattı. Kardan kapanan yolda ilerleyemeyen bir minibüsün içindeki 6 kişi mahsur kaldı. Yolun, çalışmalar sonrası açılması üzerine minibüs yoluna devam edebildi.

YOL ULAŞIMA KAPANDI, MİNİBÜS MAHSUR KALDI

Dün gece saatlerinde 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkinde kar ve tipi etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup köy yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı.

EKİPLER YOLU AÇTI

Üçevler köyünden Muş merkeze gelen minibüsteki 6 kişi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye yönlendiren İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolu ulaşıma açarak minibüsün yola devam etmesini sağladı.