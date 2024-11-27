Muş\'ta Karate Kuşak Heyecanı

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Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan karate kurslarına katılan 7-18 yaş aralığındaki 400 sporcu, kuşak heyecanı yaşadı.

Muş Spor Salonu'nda düzenlenen törende sporcuların sergilediği karate gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan karate kursundaki 400 çocuğun karate kuşak terfi törenine eşlik ettiklerini söyledi.

Muş'ta çeşitli branşlarda açılan kurslarda yaklaşık 5 bin çocuğa eğitim verdiklerini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Bu anlamda hem Valilik olarak hem de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporun tabana yayılmasında önemli çalışmalar sunmaktayız. Lisanslı sporcularımızın ve bölgelerdeki turnuvalara katılan sporcularımızın sayılarının artması anlamında yoğun çaba gösteriyoruz. Geleceğimizin güçlü ve sağlık nesiller üzerinde yükseleceğinin farkındayız. Buradan tüm velilerimize çağrımdır. Çocuklarınızı mutlaka bir spor branşına kaydedin ve çocuklarınızdaki mental ve fiziksel olarak pozitif değişimi görün."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise karate kurslarının yıl boyunca devam ettiğini dile getirerek, "Çocukların sporla iç içe büyümeleri için farklı branşlarda çalışmalar yürütüyoruz. 4 aydır burada gördükleri kursta ve sınavda başarı gösteren 400 sporcumuz için karate kuşak terfi töreni düzenledik." dedi.

Konuşmaların ardından sporculara kuşak terfi belgeleri verildi.

Törene, Vali Yardımcısı Cihat Abukan, VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar ve veliler katıldı.