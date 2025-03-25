Muş'ta Karla Mücadele Çalışmaları - Son Dakika
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Muş'ta Karla Mücadele Çalışmaları

Vali Çakır, Muş'ta 20 bin km yol açma çalışması yapıldığını açıkladı. Karla mücadele devam ediyor.

25.03.2025 17:22
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Vali Avni Çakır: "20 bin kilometreden fazla yol açma çalışması gerçekleştirdik"

MUŞ - Muş'ta kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu Üçevler Grup köy yolunda çalışma yürüten karla mücadele ekiplerini ziyaret eden Vali Avni Çakır, "20 bin kilometreden fazla yol açma çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmalarda yaklaşık 205 bin litreye yakın mazot sarfiyatımız oldu" dedi.

Muş'ta karla mücadele ekipleri, yer yer 4 metreyi bulan kar kütleleriyle mücadele ederek köy yollarını ulaşıma açmaya devam ediyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kış mevsimi boyunca 100 personel ve 68 araçla 368 köy yolunda çalışma yürüttü. Son olarak, 2 bin 550 rakımlı Çavuştepe mevkiinde yer alan ve 10 köy ile 22 mezraya ulaşımı sağlayan Üçevler grup köy yolunda yoğun bir çalışma başlatıldı. Alternatif güzergah olarak kullanılan bu yolun açılması için ekipler zorlu hava ve yol şartlarıyla mücadele ediyor. Kar kalınlığının bazı noktalarda 4 metreye ulaştığı bölgede, ekipler güçlükle ilerleyerek yolları açmaya çalışıyor. Çalışmaların 3 gün içinde tamamlanarak köylere ulaşımın sağlanması hedefleniyor. Muş Valisi Avni Çakır, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'den bilgi aldı.

Karla mücadele ekiplerine kolaylıklar dileyen Vali Çakır, yoğun kış şartlarına rağmen vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, "Bu yol 10 köy, 22 mezramıza hizmet veren bir yolumuz. 2 bin 550 rakımda olunca kışın bize en çok zorluk veren güzergahlarımızdan bir tanesi. Şu an tipi nedeniyle yer yer 3-4 metreyi bulan kar yığınları var ve yol açma çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah 3 güne kadar yolun tamamını açmış olacağız. Tabii yolumuz şu ana kadar kapalı kalmış bir yol değil. Bu grup köylerimizin 2 tane daha alternatif güzergahları söz konusu. Yani vatandaşlarımız herhangi bir şekilde mağduriyetleri söz konusu değil. Bu açacağımız yol en kestirme diye tabir ettiğimiz yol. Dolayısıyla vatandaşlarımızın ulaşım kolaylığını konforunu arttıran bir yolumuz" şeklinde konuştu.

Coğrafyanın zorluklarından bahseden Vali Çakır, karla mücadelede çok yoğun bir zaman, para ve mesai harcadıklarını ifade ederek, "Bu sene karla mücadele çalışmalarımızı biz 8'i kiralık araç olmak üzere 68 araç ile gerçekleştirdik. Toplam 100 personelimiz bu süreçte görev aldı. Şu ana kadar yaklaşık 20 bin kilometreden fazla yol açması gerçekleştirdik. Tabiri caizse buradan Amerika'ya gittik geldik diyebiliriz. ya da dünyanın yarısını kat etmiş sayılabiliriz. 205 bin litreye yakın mazot sarfiyatımız gerçekleştirdi. Amacımız vatandaşlarımızın her türlü konforunu, hizmetini görebilmek. Bu anlamda gerçekten de ekiplerimiz gece gündüz yoğun bir özveriyle çalıştılar. Bildiğiniz gibi Muş 368 köy 217 mezrası olan oldukça dağınık bir coğrafyaya sahip. Özellikle il merkezimizde yer yer böyle bulunduğumuz 2 bin 500 rakımlı yükseltilere de sahip. Kışın özellikle karla mücadele bizim oldukça yoğun bir vaktimizi alıyor. Bu sene önceki yıla göre yağış daha az diyebiliriz. Geçen sene de burada yine ekiplerimizin çalışmalarını ziyaret etmiştik. Yer yer 7-8 metreyi bulan kar yükseklikleri vardı" ifadelerini kullandı.

Son yağışlarla beraber bölgede nispeten bereketli bir sezon geçtiğini vurgulayan Vali Çakır, "Biz kar yağışından hiç şikayetçi değiliz. Kar demek, bereket demek, yaylaların otlarının fazlalaşması demek, suyumuzun bol olması demek, ülke ekonomisine katkı demek. Ben özel idaremizin her kademesinde çalışan tüm arkadaşlara emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Oldukça başarılı, uyumlu, verimli bir çalışma sezonu geride bıraktık. İçinde bulunduğumuz ramazan ayı demeden ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Ben kendilerine huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bayrama bu güzergahı da açmış olarak ilimizin tamamındaki tüm yollarımız da bu şekilde açmış olacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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