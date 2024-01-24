Muş Bulanık Belediyesi Karla Mücadele Çalışması Başlattı

Muş'un Bulanık Belediyesi, kentte etkili olan yağışlar nedeniyle 50 personel ve 6 iş makinesi ile cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, gece başlayan kar yağışının devam ettiğini söyledi.

İlçe merkezinde yolları açık tutmak için çalışma yürüttüklerini belirten Ocak, şunları kaydetti:

"Devam eden yoğun kar nedeniyle ilçe merkezi ve köylerimizde bazı yolar kapandı. Belediye olarak 50 personel ve 6 iş makinesi ile sahadayız. Ekiplerimiz kapalı olan yolların açılması için çalışıyor. Kısa sürede tüm yolları yeniden açacağız. Vatandaşlarımızda sabırları için teşekkür ediyoruz."