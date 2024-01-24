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Muş Bulanık Belediyesi Karla Mücadele Çalışması Başlattı - Son Dakika
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Muş Bulanık Belediyesi Karla Mücadele Çalışması Başlattı

Muş'un Bulanık ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bulanık Belediyesi, 50 personel ve 6 iş makinesiyle cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, kar yağışının devam ettiğini belirterek, ilçe merkezinde yolları açık tutmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ocak, kapalı olan yolların kısa sürede açılacağını ve vatandaşların sabırları için teşekkür etti.

Muş Bulanık Belediyesi Karla Mücadele Çalışması Başlattı
24.01.2024 - 16:31,
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Muş'un Bulanık Belediyesi, kentte etkili olan yağışlar nedeniyle 50 personel ve 6 iş makinesi ile cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, gece başlayan kar yağışının devam ettiğini söyledi.

İlçe merkezinde yolları açık tutmak için çalışma yürüttüklerini belirten Ocak, şunları kaydetti:

"Devam eden yoğun kar nedeniyle ilçe merkezi ve köylerimizde bazı yolar kapandı. Belediye olarak 50 personel ve 6 iş makinesi ile sahadayız. Ekiplerimiz kapalı olan yolların açılması için çalışıyor. Kısa sürede tüm yolları yeniden açacağız. Vatandaşlarımızda sabırları için teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA
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