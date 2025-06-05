Muş\'ta Kaymakam Bayram Bayramlaştı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Kaymakam Göksu Bayram, ilçe protokolüyle bayramlaştı.

Millet Bahçesi Çınarlı Kitap Kafe'de Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakam Bayram, ilçede görev yapan kurum amirlerinin bayramını kutladı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kaymakam Bayram, "Bayramlar, toplumsal birlikteliği güçlendiren, kardeşliği pekiştiren özel zamanlardır. Bu güzel bayram gününde Malazgirtli hemşehrilerimle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Tüm halkımıza sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram diliyorum." dedi.