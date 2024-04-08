Muş\'ta Ramazan Bayramı Pazarı Hareketli

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında milli birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Başkan Erdoğan, bayramların toplumda sevgi, saygı ve hoşgörüyü artırmak için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, sağlık, huzur ve mutluluğun herkesin olmasını diledi.