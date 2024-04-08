Muş\'ta Ramazan Bayramı Pazarı Hareketli

Muş'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulan pazarda hareketlilik yaşanıyor.
Kentte yaklaşan bayram nedeniyle Belediye Meydanı ve PTT Caddesi yakınında pazar kuruldu.
Pazara gelen vatandaşlar, tezgahlarda satışa sunulan ürünleri inceledi, bayram eksiklerini tamamladı.
Esnaf Nazım Metmal, "Kurulan pazara vatandaşlar ilgi gösteriyor. Özellikle kırsal kesimdeki vatandaşlarımız daha çok tercih ediyor. Tezgahımızda kıyafetler var. Biz mağazadaki kaliteli ürünleri getirip pazarda satışa sunduk." dedi.
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Elazığspor'un Kemerkent Bulvarspor maçında sarı kart gören Beykan Şimşek, cezalı duruma düştü. Şimşek, Hacettepe 1945 maçında forma giyemeyecek.
Kilis İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenledi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, emniyet amirleri, polis memurları, askerler ve vatandaşların katıldığı programda, şehitler için dua edildi.
Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, vatandaşların Ramazan Bayramını huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için tüm tedbirleri aldıklarını belirtti. Bayram süresince belediye hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini ifade eden Yıldız, vatandaşların istek ve taleplerini bayram boyunca da belediyeye iletebileceklerini söyledi.
Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında milli birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Başkan Erdoğan, bayramların toplumda sevgi, saygı ve hoşgörüyü artırmak için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, sağlık, huzur ve mutluluğun herkesin olmasını diledi.
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