Muş\'ta TOKİ\'den 1088 Yeni Konut

Muş'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hayata geçirilen 4. Etap Konut Projesi kapsamında 1088 dairenin yapımı devam ediyor.

Kepenek köyü civarında inşaatı devam eden binaların tamamlanmasıyla kentte konut ihtiyacının önemli ölçüde giderilmesi bekleniyor.

TOKİ Proje Müdürü Daraf Besen, TOKİ'nin önceki etaplarında olduğu gibi bu projede de sosyal donatılar, oyun alanları ve çevre düzenlemeleri gibi unsurların yer aldığını söyledi.

Projeyle hem dar gelirli ailelerin uygun koşullarda konut sahibi olmasını hem de kentteki yaşam kalitesinin artırılmasını hedeflediklerini belirten Besen, şöyle konuştu:

"6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası TOKİ konutları daha çok tercih edildi. Dayanıklılık konusunda depremden sonra buranın güvenlik katsayıları çok daha fazla çarpılarak hem demir oranı arttı hem de beton sınıfı yükseltildi. Şu anda C30-37 arasında beton döküyoruz."

Besen, 1088 dairenin kentin konut ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir proje olduğunu kaydetti.

Şantiye şefi Mücahit Tuna ise 4. etap konutlarını gelecek yıl teslim etmeyi planladıklarını bildirdi.

Konutların 68 bloktan oluştuğunu anlatan Tuna, "Kaba inşaatı bu yıl ekim ayına kadar bitirmeyi planlıyoruz. Ardından ince işçiliğe başlayacağız. Projemizi belirlenen tarihten önce bitirmek için çaba gösteriyoruz. 4. etapta oyun parkı, otopark, basketbol, yeşil alanlar, okul, 2 bin tonluk su deposu, 9 bin kişilik arıtma tesisi, 20 dükkanlı ticaret merkezi yer alacak." diye konuştu.