Muş Valisi Avni Çakır\'dan İdareciler Günü Mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, mülki idare amirlerinin görevlerini layıkıyla yaparak ülkenin kalkınmasında büyük rol oynadığını söyledi.

İdarecilerin temsil ettikleri resmi kurumlarla vatandaşların her türlü ihtiyacını devlet adına tespit ederek çözüm ürettiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Mülki idare amirlerimiz devletin varlığını, gücünü ve şefkatini temsil ediyor, devletle millet arasındaki sevgi ve güven bağını güçlendiriyor. Ülkemizin her köşesinde üstün bir gayret, yüksek vazife bilinci ve inancıyla çalışan idarecilerimiz, Türkiye'nin yakaladığı gelişme ivmesinde büyük paya sahipler. Ülkemizin gelişmesi için çaba sarf eden, görev yaptığımız vali yardımcılarımız ve kaymakamlarımız başta olmak üzere tüm idarecilerimizin gününü tebrik ediyorum."