Muş Valisi Avni Çakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çakır, mesajında, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içinde barındıran ramazan ayını uğurlarken, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Bir milleti kaynaştıran en önemli unsurların başında gelen bayramların toplumsal yaşamda önemli yerinin olduğunu belirten Çakır, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha yoğun yaşandığı bir ramazan ayını geride bırakıp, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, millet olarak dayanışma, kaynaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın en üst seviyede yaşandığı, sevgi, dostluk, kardeşlik ve manevi duygularının en üst seviyede hissedildiği müstesna günlerdir. Milletimizin köklü tarihi ve zengin kültüründen aldığı değerlerimize sahip çıkarak geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur."
Bayramı huzur içinde geçirebilmek için tüm önlemlerin alındığını kaydeden Çakır, bayram günlerinde trafiğin her zamankinden daha yoğun olduğunu, büyük acıların yaşanmaması için trafikte azami dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.
Çakır, "Kadim dostluğun yaşandığı, Sultan Alparslan'ın tarih ve kültürle yoğrulmuş güzel şehri Muş'ta, geçmişten gelen bereket ve kardeşlik duygularını bir kez daha hissederek birlik ve beraberlik içinde nice güzel bayramlara ulaşmanızı temenni eder, Muşlu hemşerilerimin, ilimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımın, şehit ailelerimiz ve gazilerimizin, Ramazan Bayramı'nı kutlarım." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Muş Valisi Çakır'ın Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika
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