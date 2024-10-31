Musaözü Göleti'nde Kuraklık Endişesi

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Musaözü Göleti'ndeki kuraklık çiftçiyi korkutuyor

Çiftçilik yapan Fehmi Çiftçi:

"Allah'ım inşallah bu sene bol bol yağmur verir de baraj dolar, başka türlü durum tehlikeli"

"Musaözü Barajı'nın su seviyesinin 6-7 metre düştüğünü ben çok iyi hatırlıyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan Musaözü Göleti'nde yağış azlığından dolayı su seviyesinin azalması çiftçileri tedirgin ederken, kuraklığın boyutu dron ile çekilen görüntülerde net bir şekilde göze çarptı.

Tepebaşı ilçesinde bulunan Musaözü Göleti'nde az yağışlı geçen sonbaharın etkileri göze çarpıyor. Geçtiğimiz yıllara göre daha az çekildiği gözlenen göletteki suyun azlığı, yine de tedirgin ediyor. Su seviyesinin azalmasıyla toprakta oluşan çatlaklar ise dikkat çekti. Musaözü Göleti'nin barındırdığı suyun azalması çevredeki çiftçileri endişelendiriyor. Musaözü Göleti'ndeki kuraklık havadan görüntülendi.

"Günümüzde yağışlar azaldı, iklimler kaydı"

Bölgede çiftçilik yapan Fehmi Çiftçi, Musaözü Göleti'ndeki suyun azalmasından tedirgin olduğunu dile getirdi. Çiftçi, konuyla alakalı, "Allah'ım inşallah bu sene bol bol yağmur verir de baraj dolar. Başka türlü durum tehlikeli. Daha önceki yıllarda da su seviyesinin düştüğünü biliyorum, bunlardan daha da azaldığı yılları hatırlıyorum. Yani göz seviyesi olarak suyun üst ve alt seviyesine baktığım zaman bugünkü Musaözü Barajı'nın su seviyesinin 6-7 metre düştüğünü ben çok iyi hatırlıyorum, şu anda biraz iyi. Baraj doluydu, sürekli doluydu, yağışlar güzeldi. Maalesef günümüzde yağışlar azaldı, iklimler kaydı. Ekim ayında böyle sıcak havalar bizim çocukluğumuzda olmuyordu. Maalesef tedirgin oluyoruz. Kuraklığa doğru bir gidiş var, dünya genelinde bu böyle. kuraklık kapıda dersek herhalde doğru bir cevap olur. Allah'ın izniyle bol bol yağmur, 3-5 defa diz boyu kar yağar yağar erirse baraj dolar; topraklar doyarsa herkes bir rahat nefes alır, çiftçi de güler" dedi.