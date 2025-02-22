Müşerref Kotan'ın Eşiyle Olan Bağları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Müşerref Kotan'ın Eşiyle Olan Bağları

83 yaşındaki Müşerref Kotan, 25 yıldır felçli eşi Faruk'a özveriyle bakıyor, güçlü bir sevgi örneği sergiliyor.

22.02.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da yaşayan 83 yaşındaki Müşerref Kotan, 25 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle felç olan eşiyle adeta bebekmişçesine ilgileniyor.

Yalova merkezde yaşayan 5 çocuklu Müşerref ve Faruk Kotan çifti, 65 yıllık evliliklerinin son 25 yılında sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdi. 86 yaşındaki eşi Faruk Kotan'ın beyin kanaması sonucu vücudunun sağ tarafının felç kalmasıyla zorlukları göğüslemeye başlayan Müşerref Kotan, o günden bu yana eşinin elini hiç bırakmadı.

Eşinin üzerine titreyip adeta bebek gibi bakımını üstlenen Kotan, ilaçları, yemeği, uyuması, gezmesi, fizik tedavisi başta olmak üzere, tüm ihtiyaçlarını karşılamak için gecesini gündüzüne katıyor.

Fedakarlığı ve eşine olan sevgisiyle örnek gösterilen Kotan, kendisini "Kır çiçeğim" diye seven eşinin yanı başından ayrılmıyor.

Müşerref Kotan, AA muhabirine, eşiyle bugüne kadar hiç kavga etmediğini ve birbirlerinden rahatsızlık duymadan yaşadıklarını söyledi.

Eşiyle geçirdiği 65 yılda hiç mutsuz olmadığını belirten Kotan, "Zamanın nasıl geçtiğini bilmedik. Birbirimizi sevmekten hiç usanmadık." dedi.

Eşinin yüksek tansiyon nedeniyle geçirdiği beyin kanaması sonucu felç geçirdiğini aktaran Kotan, şöyle konuştu:

"25 yıldır yemekleri dahil her şeyiyle özel olarak ilgileniyorum. Allah'a şükürler olsun durumu iyi. Yanındayım ve bugüne kadar da hiç bezmedim, usanmadım. Bir başıma bu evde ne yaparım? Allah'a çok şükür çok iyi bir baba oldu. 5 çocuğunu da okuttu. Onlar evlendi, barklandı. Biz de eşimle buradayız. Ona bir şey olmasın diye dua ediyorum. Koca evde o bana bir ses, bir nefes. Beraber yaşayalım inşallah. O çok neşelidir. Ben de 'sakin ol' diyorum. Allah'a hamdolsun, bugünlerimizi aratmasın. Çok güzel bir ömür geçti."

Kotan, gece geç saatlere kadar eşinin rahat etmesi için gayret gösterdiğini, ondan sonra da uykuya geçtiğini ifade etti.

Eşinin evde sağlık hizmeti aldığını ifade eden Kotan, özellikle fizik tedavi için gelen personelin çocuklarından biri gibi olduğunu dile getirdi.

"Eşimin sevgisiyle ayakta durabiliyorum"

Eşinin 65 yıllık evliliklerinde her zaman kendisine mutluluk verdiğini belirten Faruk Kotan ise hayat arkadaşı Müşerref Kotan'ın sevgisiyle 25 yıldır ayakta durabildiğini vurguladı.

Evlenmeden önce eşinin kendisine uzak durduğunu anlatan Kotan, "Ben ona 'Ben seninim, sen de benimsin' diyordum. Çok şükür istedim, sonunda verdiler, evlendik. Onu çok seviyorum. Sağ olsun bana çok iyi bakıyor, yemeğimi, çayımı getiriyor, her şeyime koşuyor. Eve sağlıkçılar da geliyor. Onlardan çok memnunuz." diye konuştu.

Kotan çiftinin kızı Gülsün Kotan da anne ve babasının çok güzel bir sevgi ve yaşam enerjisinin bulunduğunu belirterek ebeveynlerinin bu özellikleriyle kendilerine örnek olduğunun altını çizdi.

Babasının annesine "Kır çiçeğim" diye seslendiğini söyleyen Kotan, "Annem, babamın kolu kanadı oldu. Mesela, ilaçlarını vermede bize asla güvenmez. Sağlıkçı olmama rağmen ilaçlarını en iyi o bilir, o verir. Her şeyini takip eder, her şeyine hakimdir. Biz de onların bu muhabbetini seviyoruz. Bizim için de çok güzel örnek onlar. Çok büyük bir aşk, sevgi ve vefa örneği sergiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

yalova, Güncel, Eğitim, Yaşam, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müşerref Kotan'ın Eşiyle Olan Bağları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
11:16 Gazze’de son takas İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
18:23 Ege Denizi’nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu Ege Denizi'nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:11 HÜDA PAR’dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne cevap HÜDA PAR'dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne cevap
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
17:17 Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi?
17:03 Bitcoin neden yükseliyor Bitcoin neden yükseliyor?
16:36 İstanbul’da kar şiddetlendi Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu
16:34 Vatandaşın kar çilesi Patron ’işe gel’ deyince böyle isyan etti Vatandaşın kar çilesi! Patron 'işe gel' deyince böyle isyan etti
16:26 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba gönderme Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 15:36:54. #1.13#
SON DAKİKA: Müşerref Kotan'ın Eşiyle Olan Bağları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.