MÜSİAD Arnavutluk'ta İftar Programı Düzenledi

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Arnavutluk'ta iftar programı düzenlendi.

Başkent Tiran'daki bir otelde gerçekleştirilen iftar programına, ülkedeki Türk ve Arnavut kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Arnavutluk Meclisi milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayını birey ve toplumları bir araya getiren mübarek bir zaman dilimi olarak nitelendirerek, "Birlikte büyümek, işbirliği yapmak ve topluma katkıda bulunmak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

MÜSİAD INVEST Başkanı Serhat Kısakürek de ramazan ayında MÜSİAD Arnavutluk ailesi ve üyeleriyle bir araya gelmenin büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Pelin Özdemir de Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkilerinin hem Türk kamu kurumları, Büyükelçilik, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı vasıtasıyla hem de sivil toplum kuruluşların katkısıyla ilerlediğini söyledi.

Arnavutluk Meclisi milletvekillerinden Florenc Spaho ise MÜSİAD'ın Arnavutluk'ta da büyük başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi.