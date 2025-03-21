Musk'ın Pentagon Ziyareti - Son Dakika
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Musk'ın Pentagon Ziyareti

Elon Musk, Pentagon'u ziyaret etti. Ziyaretin içeriği gizli kalırken, Çin konuları da gündemde.

21.03.2025 20:16
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ABD'li milyarder iş insanı ve Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk, ABD Savunma Bakanlığını (Pentagon) ziyaret ederek Bakan Pete Hegseth ile toplantı yaptı.

Musk'ın ziyaretinin içeriği hakkında herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı.

Saat 10.20'de Pentagon'a gelen Musk'ın, yaklaşık 90 dakika süren ziyaret sırasında Hegseth tarafından kabul edildiği belirtildi.

Görüşme sonrası kendisini kapıya kadar uğurlayan Hegseth ile tokalaşırken Musk'ın "Yardımcı olabileceğim bir şey varsa, sizi görmek isterim." dediği duyuldu.

Musk, Pentagon'dan ayrılırken gazetecilerin toplantının içeriği hakkındaki sorularına, "Bunu size niye söyleyeyim? Her zaman olduğu gibi bir araya gelmek güzeldi, biliyorsunuz, ben daha önce de burada bulundum." şeklinde yanıt verdi.

Pentagon ziyareti, Tesla ve SpaceX şirketleri üzerinden milyarlarca dolarlık federal savunma sözleşmelerine sahip olan Musk için, "alışılmadık bir erişim düzeyini temsil ettiği" şeklinde değerlendirmelere neden oldu.

Ziyaret hakkında ABD medyasına konuşan Savunma Bakanlığı kaynakları, Musk'ın Pentagon'daki toplantısının sınıflandırılmamış bilgileri kapsadığını, Çin'i de içeren birkaç konuya yönelik genel bir değerlendirmeyi içerdiğini paylaştı.

New York Times (NYT) gazetesinin görüşmeye dair bilgisi olan iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Musk'ın, "Çin'e karşı muhtemel savaş hakkında bilgilendirilmek" üzere Pentagon'a gideceği iddia edilmişti.

Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalan haber yine iş başında, bu sefer New York Times. Yanlış bir şekilde, Elon Musk'ın Çin ile olası bir savaş hakkında bilgilendirilmek üzere Pentagon'a gideceğini söylemişler. Ne kadar saçma." ifadesini kullanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de X'te yaptığı paylaşımda NYT'nin haberini yalanlamış ve "Bu, 'çok gizli Çin savaş planları' hakkında değil, inovasyon, verimlilik ve daha akıllı üretim hakkında gayri resmi bir toplantıdır." ifadesine yer vermişti.

Kaynak: AA

Elon Musk, Teknoloji, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Musk'ın Pentagon Ziyareti - Son Dakika

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