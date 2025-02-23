Musk'tan Istifa Uyarısı: İşler Detaylandırılmalı

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ABD Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk, federal hükümet personeline işlerini detaylandırmalarını talep eden bir e-posta yollayarak, geri dönüş yapılmaması halinde çalışanların "istifa etmiş sayılacağını" bildirdi.

Musk, X sosyal medya hesabında konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda Musk, tüm federal hükümet çalışanlarına geçen hafta yaptıkları işleri beş madde ile detaylandırmalarını isteyen bir e-posta gönderildiğini duyurdu.

Pazartesiye kadar e-postaya geri dönüş yapmayan çalışanların istifa etmiş sayılacağını bildiren Musk, bu uygulamanın ABD Başkanı Donald Trump'ın yönergelerine uygun olduğunu kaydetti.

Federal hükümet çalışanları, "Geçen hafta ne yaptın?" başlıklı e-postayı sosyal medya mecralarından paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Uygulama, Trump'ın Musk'a "daha saldırgan" olmasını talep etmesinden sonra geldi

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Amerikan muhalefetinin yetkisini aşmakla eleştirdiği Musk'ı, daha agresif olmaya çağırmıştı

DOGE kapsamında devlet kurumlarının teftişinin ve tasarrufunun sağlanması yönünde daha fazla çaba gerektiğini vurgulayan Trump, "Elon, müthiş bir iş çıkarıyor. Ama daha saldırgan olmasını istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Trump, "Unutmayın, kurtarılması gereken bir ülkemiz var. Ama onu sonunda her zamankinden daha büyük hale getirmemiz gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.