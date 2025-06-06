Musk'tan Trump'a Sert Eleştiriler - Son Dakika
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Musk'tan Trump'a Sert Eleştiriler

06.06.2025 00:17
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Elon Musk, Trump'ın azledilmesini ve JD Vance'in başkan olmasını destekledi. Tartışma büyüyor.

Beyaz Saray'daki görevinden ayrıldıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump ve vergi tasarısı ile ilgili sert açıklamalar yapan ABD'li iş insanı Elon Musk, Trump'ın azledilip Başkan Yardımcısı JD Vance'in onun yerine geçmesi gerektiğini savundu.

ABD Başkanı Trump ile Elon Musk arasındaki vergi tasarısı üzerinden başlayan gerilim karşılıklı açıklamalar ve suçlamalarla büyüyor.

Musk, X hesabından yaptığı bir paylaşımda, Trump'ın azledilmesi ve yerine halen Başkan Yardımcılığı görevini yürüten JD Vance'in gelmesi gerektiğini savundu.

Musk, Ian Miles Cheong adlı kullanıcının, "Başkan mı, Elon mı? Kim kazanır? Benim param Elon'a. Trump görevden alınmalı ve JD Vance onun yerine getirilmeli." şeklindeki paylaşımına, "Evet." diyerek destek verdi.

Musk'ın paylaşımına kısa sürede binlerce kişi yorum yaparken, kullanıcılar farklı tepkiler verdi.

Trump ile Musk arasındaki tartışma büyüyor

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" paylaşımlarını yapmıştı.

Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Musk'tan Trump'a Sert Eleştiriler - Son Dakika

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