Musluktan Nesli Tükenmekte Olan Semender Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Musluktan Nesli Tükenmekte Olan Semender Çıktı

Geniş Video İzle

Muş'ta bir vatandaşın musluğundan çıkan koruma altındaki semender, doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

19.11.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Musluktan su yerine koruma altında bulunan semender çıktı

MUŞ - Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Elmabulak köyünde bir vatandaşın evinin musluğundan su yerine koruma altında bulunan lekeli semender çıktı.

Hasköy İlçesine bağlı Elmabulak köyünde evinin musluğunu açan Sadettin Sürme isimli vatandaş, musluğundan su yerine nesli tükenmekte olan sarı benekli semender çıktığını gördü. Evinde elini yıkamak için musluğu açan Sadettin Sürme, musluktan çıkan suyun yanında sarı benekli bir semender fark etti. İlk defa gördüğü bu hayvan karşısında hayrete dönen Sürme, semenderin zarar görmemesi için onu dikkatlice başka bir yere taşıdı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bu canlıyı gece boyunca güvende tutmak amacıyla bir kavanoza koyan Sürme, bahçesinden topladığı solucanlarla hayvanı besledi. Nesli tükenmekte olan semenderi doğal yaşam ortamına bırakılmak üzere Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim eden Sadettin Sürme, "İki üç günde bir suyumuz kesildiği için dağdan gelen kaynak suyunu açtık. Musluğu açtığımda suyla beraber bu canlının çıktığını gördüm. Araştırdık nesli tükenmek üzere olduğunu öğrendik. Hemen internetten beslenme şekillerine baktık sonra bahçemden solucan getirdim besledim. Şu ana kadar canlı tutmaya çalıştım. Doğa koruma ekiplerine teslim edelim dedim. Nesli tükenmek üzere, başına bir şey gelmesin diye. Gece boyunca ölmesin diye bir kavanoza biraz su doldurduk içerisine solucan bıraktım fakat solucanları da yemedi. Sanırım birkaç gündür muslukta takılı kalmıştı çok şükür musluktan canlı olarak çıktı" dedi

Musluktan su yerine semender çıktığını belirten Yusuf Sürme, "Suyumuz kesikti. Banyodaki musluktan hava sesi geliyor sanmıştık ya da taş olabilir diye bir baktık içerisinde küçük bir canlı var. Başta ne olduğunu anlayamadık, kertenkeleye benziyordu. Daha sonra babam ile birlikte kuyruğundan tutup çıkardık. Çıkardığımızda farklı bir şeye benziyordu. Ne olduğunu tam olarak bilemedik. Bizde araştırdık. Araştırdığımızda nesli tükenmekte olan bir hayvan olduğunu gördük. Öğrenince ne yapacağımızı düşündük. Doğaya bıraksak zarar görebilir diye bırakmadık. Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne emanet ettik" diye konuştu.

Musluktan Nesli Tükenmekte Olan Semender Çıktı
Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Hasköy, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Musluktan Nesli Tükenmekte Olan Semender Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:01 Yenidoğan Çetesi’nin ikinci duruşması sona erdi Dava yarın saat 09.30’da devam edecek Yenidoğan Çetesi'nin ikinci duruşması sona erdi! Dava yarın saat 09.30'da devam edecek
17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
17:36 Rusya’da nükleer saldırı hareketliliği Seri üretime başladıklarını duyurdular Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
08:05 Maçlar nefes kesti: İşte UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti: İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:55 Fas, Amrabat ve En-Nesyri forma giydiği maçta yağmur gibi gol attı Fas, Amrabat ve En-Nesyri forma giydiği maçta yağmur gibi gol attı
07:45 San Marino’dan tarihi galibiyet San Marino'dan tarihi galibiyet
07:40 Şiddetli yağış ve lodos uyarısı yapıldı Şiddetli yağış ve lodos uyarısı yapıldı
07:21 Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış
07:07 4 yıllık Trump iktidarını görmek istemeyenlere ilginç seçenek 4 yıllık Trump iktidarını görmek istemeyenlere ilginç seçenek
04:16 Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü
03:02 Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah’a karşı operasyonlarımız sürecek Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 19:37:24. #1.13#
SON DAKİKA: Musluktan Nesli Tükenmekte Olan Semender Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.