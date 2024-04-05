Mustafa Candal, Tekkeköy Belediye Başkanı olarak göreve başladı

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AK Parti'den Tekkeköy Belediye Başkanı seçilen Mustafa Candal, görevi devraldı.

Samsun Adliyesine giderek mazbatasını alan Candal, daha sonra Tekkeköy Belediyesine geçti.

Eski Belediye Başkanı Hasan Togar'dan görevi devralan Candal, Togar'a bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "10 yıl boyunca Tekkeköy'e hizmet etti. İyi günümüzde kötü günümüzde hep yanımızda oldu. Bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Seçim sürecinin barışçıl bir yarış olduğunu vurgulayan Candal, "Asıl olan milletin kazanmasıdır. Tüm seçmene teşekkür ediyorum. Hiçbir olumsuzluk yaşanmadan bu süreci tamamladık. Artık ayrışmayı değil, birleşmeyi önemsiyoruz. Herkesi kucaklayacağız, birlikte istişare ederek Tekkeköy'e en iyi hizmetleri sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kadir Gecesi'ni kutlayan Candal, tüm vatandaşları Ramazan Bayramı'nda gerçekleşecek bayramlaşmaya davet etti.

Togar ise Candal'a hizmet etme yarışında başarılar dileyerek, "10 yıl boyunca hep birlikte bu görevi layıkıyla yerine getirdik. Bundan sonra da Tekkeköy'ü daha iyi yerlere getireceğine inanıyorum. Herkesin seçim sürecinde yaşanan gerilimleri geride bırakarak birbirine sarılması ve kardeşçe çalışması gerekiyor." diye konuştu.

Daha sonra Candal ve Togar, birbirlerine çiçek verdi.

Candal, ardından başkanlık makamına geçerek tebrikleri kabul etti.

Törene AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, MHP Tekkeköy İlçe Başkanı Hakan Süzer ile muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.