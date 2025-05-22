Mustafa Destici: Erken Seçim İhtimali Oldukça Yüksek - Son Dakika
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Mustafa Destici: Erken Seçim İhtimali Oldukça Yüksek

22.05.2025 23:56
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı bir televizyon programında erken seçim tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben erken seçim kararı olma ihtimalini daha güçlü görüyorum. 2027'nin sonbaharında bir seçim olma ihtimalini çok yüksek görüyorum." dedi. Destici, Erdoğan bir kez daha aday olmalı yorumunda da bulundu.

(ANKARA)-BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı bir televizyon programında erken seçim tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben erken seçim kararı olma ihtimalini daha güçlü görüyorum. 2027'nin sonbaharında bir seçim olma ihtimalini çok yüksek görüyorum." dedi. Destici, Erdoğan bir kez daha aday olmalı yorumunda da bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Ekol TV'de yayınlanan Editör programına katıldı. Mustafa Destici, programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı, erken seçim ve anayasa değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kez daha aday olmasını Türkiye açısından daha hayırlı olacağını düşünüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Benim tekrar aday olma gibi bir derdim yok" açıklamasını değerlendiren Mustafa Destici, "Bu açıklamayı, Terörsüz Türkiye süreci başladıktan sonra, 'Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı bu süreci anayasayı değiştirerek tekrar Cumhurbaşkanı seçilmenin önünü açmak için yapıyor' gibi böyle aslı astarı olmayan yakışıksız ifadelere karşı bir cevap olarak değerlendiriyorum. 'Benim böyle bir derdim yok' diyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında Türkiye'nin içinden geçtiği bu şartlar içerisinde bir kez daha aday olmasını hatta Cumhurbaşkanı seçilerek devam etmesinin Türkiye, Türk milleti ve Türkistan coğrafyası açısından daha hayırlı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Ben erken seçim kararı olma ihtimalini daha güçlü görüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olması hakkında kamuoyunda yürütülen tartışmaları yorumlayan Mustafa Destici, "Bu iki yöntemle aşılabilir. Birincisi Anayasa değişikliği, ikincisi de bir erken seçim kararı. 3-5 ay bile olsa erkene alınacak bir seçimden sonra tekrar aday olabilme imkanını yakalıyor. Ben erken seçim kararı olma ihtimalini daha güçlü görüyorum. 2027'nin sonbaharında bir seçim olma ihtimalini çok yüksek görüyorum." ifadesini kulandı.

"Türkiye'nin yarı başkanlık sisteminde daha iyi yönetilebileceğini düşünüyorum"

Mustafa Destici,"Anayasa değişikliği de muhtemelen Türkiye'nin gündemine gelecek. Ama o değişiklik içerisinde, paketi içerisinde bir sistem değişikliği olacak mı? Onu bilmiyorum. Ben Mustafa Destici olarak, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı olarak şahsen Türkiye'nin yarı başkanlık sisteminde daha iyi yönetilebileceğini ya da toplumsal mutabakatın daha üst seviyede sağlanabileceğini düşünüyorum bu kadar tecrübeden sonra" dedi.

Kaynak: ANKA

Mustafa Destici, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Destici: Erken Seçim İhtimali Oldukça Yüksek - Son Dakika

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