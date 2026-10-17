Mustafa Sarıgeçili, Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesinde tek listeyle tekrar başkan seçildi - Son Dakika
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Mustafa Sarıgeçili, Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesinde tek listeyle tekrar başkan seçildi

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Mustafa Sarıgeçili, Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesinde tek listeyle tekrar başkan seçildi
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Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, 1 No'lu Şubenin Çukurova'daki 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda tek listeyle yeniden başkan seçildi. Sarıgeçili, destek veren üyelere teşekkür ederek birlik ve ortak hedefler vurgusu yaptı.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, yeniden görevine seçildi.

Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı, merkez Çukurova ilçesindeki Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde yapıldı.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, programdaki konuşmasında, dava şuurunun önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dünya ve Türkiye ciddi sınamalar geçiriyor. Kendi iç bünyemizde de ciddi sınamalarla karşı karşıyayız. Onun için çok gayret etmemiz lazım. Bu şuurun ve bilincin içinde olan kardeşlerimizin motivasyonunu ve moralini bozmadan gayret edeceğiz, çalışacağız. Allah'ın rızasını gözeteceğiz. Allah da bizim önümüzü açacak."

Bağımsız Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci de bir ideal ve hedef uğruna mücadele ettiklerini anlattı.

Tek listeyle gidilen seçimde Sarıgeçili, yeniden şube başkanı oldu.

Sarıgeçili, yaptığı konuşmada, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek, "Ayrılığa değil kardeşliğe, kişisel hesaplara değil ortak hedeflere, söz üretmekle yetinmeye değil çözüm üretmeye odaklanacağız. Birlikte düşünecek, çalışacak ve başaracağız." dedi.

Genel kurula, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
ÇukurovaEğitimGüncelAdanaSon Dakika

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