Müteahhide 13 Yıl 4 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Müteahhide 13 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

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Kahramanmaraş'ta Serdarbey Apartmanı yıkımı sonucu 48 kişinin ölümüyle sonuçlanan davada müteahhide ceza verildi.

10.10.2024 22:22
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HABER: MEHMET OFLAZ

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 48 kişinin yaşamını yitirdiği Serdarbey Apartmanı'nın karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan müteahhit Ali Serdar Kazancı'ya 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki Serdarbey Apartmanı'nın yıkılması sonucu 48 kişi yaşamını yitirmişti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırlanan idddianamede müteahhit Ali Serdar Kazancı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sadece taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık müteahhit Kazancı duruşmaya katılmadı. Duruşmada, müşteki avukatları, Kazancı'nın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Kazancı'nın avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek, "Tahliyesini ve beraati yönünde karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanık Kazancı'ya "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Ali Serdar, Politika, 3-sayfa, Güncel, Deprem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müteahhide 13 Yıl 4 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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