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Müzik 'Engel' tanımadı

Görme engelli Gülşah'tan müzik resitali

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaşayan görme engelli Gülşah Dilbirliği'nin 'Uzun İnce Bir Yoldayım' performansı büyük beğeni toplarken, müziğin engel tanımadığını gösterdi.

Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde "Engelsiz Spor Programı" düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda sahneye çıkan görme engelli Gülşah Dilbirliği, Aşık Veysel'in Uuzun İnce Bir Yoldayım Türküsünü seslendirdi. Sahneye çıkan Dilbirliği'nin performansı salon tarafından beğeni ile karşılanırken, uzun bir süre de alkışlandı. Görme engelli Dilbirliği, herkese müziğin engel tanımadığının mesajını verdi.

Sahne performansı sonrası Dilbirliği, "3-4 yıldır aktif bir şekilde müzikle uğraşmaya çalışıyorum. Aşık Veysel'i bu etkinliğimizde anmazsak olmazdı. Çünkü özellikle bana önder olan bir isim. Hayatında yaşamış olduğu zorlukları çok iyi araştırıp okudum. Bu şekilde bir konser vermeyi düşündük, bu eseri seçtim özellikle. Müzikle uğraşıp Türk Halk Müziği'ni tanımak isteyen çok olmalı. Sağ olsun hocalarım da bana fırsat verdi, değerlendirdiler. Ben de kendimi müzikle mutlu hissediyorum. Bana gerçekten enerji veriyor, yaşam tarzım diyebilirim" dedi.