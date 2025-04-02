Myanmar'da Ateşkes İlan Edildi

Myanmar'da 7,7 ile 6,4 büyüklüğündeki depremlerde yardım ve kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla askeri darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi, geçici ateşkes ilan etti.

Myanmar Devlet Televizyonunun (MRTV) haberine göre, cunta yönetimi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde arama, kurtarma, yardım ve kalkınma çalışmalarının kolaylaştırılması amacıyla askeri yönetimin, 22 Nisan'a kadar geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiği kaydedildi.

Ateşkes kapsamında, silahlı gruplara cunta yönetiminin güvenlik güçlerine ve askeri üslerine saldırmama ve alanlarını genişletmek için organize olmama çağrısı yapıldı.

Öte yandan, darbe karşıtları tarafından kurulan "sivil" Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), depreme yönelik arama kurtarma ve yardım çalışmalarının kolaylaştırılması amacıyla askeri yönetime 2 haftalık ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Myanmar'da depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ile 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Deprem komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli hissedilmişti.

Depremlerdeki can kaybı 2 bin 886'ya yükselirken, yaralananların sayısı ise 4 bin 639'a çıkmıştı.

Ülkede büyük yıkıma yol açan depremler nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.