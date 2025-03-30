Myanmar'da Başkaldırı: NUG'dan Ateşkes Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Myanmar'da Başkaldırı: NUG'dan Ateşkes Talebi

Myanmar'da iki büyük depremin ardından NUG, askeri yönetime 2 haftalık ateşkes çağrısı yaptı.

30.03.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından, darbe karşıtları tarafından kurulan "sivil" Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), 2 haftalık ateşkes talebinde bulundu.

Myanmar Now'ın haberine göre, ülkede meydana gelen büyük depremlerin ardından NUG, askeri faaliyetlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, depreme ilişkin arama kurtarma ve yardım çalışmalarının kolaylaştırılması için askeri yönetime, 2 haftalık ateşkes çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, NUG üyelerinin, askeri yönetimin, görevlilerin güvenliğini garanti etmesi ve tutuklamalardan kaçınması şartıyla, deprem çalışmalarına katılabilecekleri belirtildi.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Güncel verilere göre, depremlerde can kaybı 1700'e yükselirken sayının artmasından endişe ediliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Myanmar, Güncel, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar'da Başkaldırı: NUG'dan Ateşkes Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
Mezarlıkta akıl almaz olay 4 kişi hastanelik oldu Mezarlıkta akıl almaz olay! 4 kişi hastanelik oldu
Şirketinin 8 milyonunu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı Şirketinin 8 milyonunu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı
İnşaat bir türlü bitmiyor Havalimanı inşaatı yılan hikayesi döndü İnşaat bir türlü bitmiyor! Havalimanı inşaatı yılan hikayesi döndü
Togg’dan yeni müjde Togg'dan yeni müjde!
Can Yaman, Mısır’da peynir markasının reklam yüzü oldu Can Yaman, Mısır'da peynir markasının reklam yüzü oldu
Mezarlıkta sahte hoca denetimi Ekipler tek tek durdurup uygulamalı kontrol yaptı Mezarlıkta sahte hoca denetimi! Ekipler tek tek durdurup uygulamalı kontrol yaptı
Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
Tokyo’da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı Tokyo'da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı

17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
09:35 Tokyo’da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı Tokyo'da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı
08:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu’na yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi
11:24 Dünyanın en büyük bankasını dolandırdı Dünyanın en büyük bankasını dolandırdı
11:15 Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli ’Vur hak etti’ diye destek verdi Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli 'Vur hak etti' diye destek verdi
11:13 Mezarlıkta sahte hoca denetimi Ekipler tek tek durdurup uygulamalı kontrol yaptı Mezarlıkta sahte hoca denetimi! Ekipler tek tek durdurup uygulamalı kontrol yaptı
11:13 Can Yaman, Mısır’da peynir markasının reklam yüzü oldu Can Yaman, Mısır'da peynir markasının reklam yüzü oldu
11:03 Togg’dan yeni müjde Togg'dan yeni müjde!
10:55 İnşaat bir türlü bitmiyor Havalimanı inşaatı yılan hikayesi döndü İnşaat bir türlü bitmiyor! Havalimanı inşaatı yılan hikayesi döndü
10:46 Şirketinin 8 milyonunu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı Şirketinin 8 milyonunu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı
10:40 Mezarlıkta akıl almaz olay 4 kişi hastanelik oldu Mezarlıkta akıl almaz olay! 4 kişi hastanelik oldu
10:28 Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 18:30:35. #7.12#
SON DAKİKA: Myanmar'da Başkaldırı: NUG'dan Ateşkes Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement