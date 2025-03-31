Myanmar'da Deprem Kurtarma Çalışmaları - Son Dakika
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Myanmar'da Deprem Kurtarma Çalışmaları

Myanmar\'da Deprem Kurtarma Çalışmaları

Çinli ekipler, Myanmar'da depremin ardından 6 kişiyi enkazdan sağ çıkardı. Kurtarma devam ediyor.

31.03.2025 09:31
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MANDALAY, 31 Mart (Xinhua) -- Çinli kurtarma ekipleri depremin vurduğu Myanmar'da pazartesi günü yerel saatle 08.00 itibarıyla toplamda 6 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Çin Arama ve Kurtarma Ekibi ve Ramunion Kurtarma Ekibi üyeleri, pazartesi günü Mandalay kentinde enkazdan biri hamile 4 kişi çıkardı.

Çinli kurtarma ekipleri pazar gününden bu yana Myanmar'ın depremin vurduğu bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmaları yürütüyor.

Çin'in Yunnan eyaletinden gelen kurtarma ekibi, pazar günü depremden ciddi şekilde etkilenen başkent Nepido'daki bir hastanenin enkazında yaklaşık 40 saattir mahsur kalan yaşlı bir adamı kurtardı. Çin'in Hunan eyaletinden Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyeleri de aynı gün Mandalay kentindeki Mandalay Budist Merkezi'nde mahsur kalan bir kişiyi kurtardı.

Kaynak: Xinhua

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