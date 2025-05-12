Myanmar'da Hava Saldırısı: 22 Sivil Hayatını Kaybetti

Myanmar basınındaki haberlere göre, askeri yönetim, ülkenin orta kesimindeki Sagaing bölgesine hava saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre, saldırıda 22 sivil hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlerde, Myanmar ordusunun, Sagaing bölgesine bağlı Depayin ilçesine hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Ordu güçlerinin bölgedeki bir okulu hedef alan hava saldırısında ilk belirlemelere göre 22 sivilin öldüğü ve 50'yi aşkın kişinin yaralandığı belirtildi.

Hedef alınan bölgenin Myanmar'da darbe karşıtları tarafından kurulan sivil Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) kontrolünde olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Myanmar askeri yönetimi, Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta meydana gelen depremlerden etkilenen yerlerde yürütülen kalkınma ve yeniden inşa çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla silahlı direnişçi gruplarıyla 31 Mayıs'a kadar geçici ateşkes ilan etmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.