Myanmar\'da Rekor Kıran Sıcak Hava Dalgası

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ÇEKİM TARİHİ: 1 Mayıs 2024

1. Myanmar'ın Mandalay kentinde çalışan çiftçilerin çeşitli görüntüleri

2. Aşırı sıcak hava dalgasıyla ilgili çeşitli görüntüler

3. Mandalay bölgesindeki insanların çeşitli görüntüleri

Myanmar genelinde termometreler yüksek sıcaklıklara işaret ederken, insanlar ülkeyi etkisi altına alan ve birçok bölgede rekor kıran sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.

EI Dorado Hava Durumu raporuna göre, Magway bölgesinde yer alan Chauk kasabası birkaç gündür dünyanın en sıcak şehirleri listesinde yerini aldı.

Chauk'ta 28 Nisan'da 48,2 santigrat derece ile son 56 yılın en yüksek Nisan ayı sıcaklığı, Mandalay bölgesine bağlı Nyaung-U kasabasında ise son 59 yılın en yüksek Nisan ayı sıcaklığı kaydedildi.

Ülke genelindeki diğer birçok bölgede de son günlerde 40 santigrat dereceyi aşan yüksek sıcaklıklar görülüyor.

Yerel medyaya göre, Yangon ve Mandalay gibi büyük kentlerdeki insanlar yüksek sıcaklıklardan kaçabilmek için klimalı süpermarketlere ve çaycılara sığınıyor. Bazı aileler ise otellerde kalıyor.

Myanmar'da Nisan ve Mayıs ayları genellikle, muson mevsiminin başlamasından önce sıcaklığın zirve yaptığı en sıcak aylar olarak biliniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mandalay'dan bildiriyor.(XHTV)