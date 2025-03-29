Myanmar'da Şiddetli Depremler: 700 Ölü

Myanmar'da dün meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından bu ülkede ve komşu Tayland'da hayatını kaybedenlerin sayısının 700'e ulaştığı bildirildi.

Myanmar'daki askeri yönetimden yapılan açıklamaya göre, depremlerde şu ana kadar 694 kişinin hayatını kaybettiği, 1670 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Öte yandan depremin şiddetli hissedildiği Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çöken yüksek katlı binanın inşaatında 6 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı belirtildi.

Merkez üssü Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi olan depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 700'e ulaşırken can kayıplarının daha fazla artmasından endişe ediliyor.

Depremler, Myanmar ve Tayland dışında Çin'in Myanmar'a komşu Yünnan eyaletinin bazı bölgelerinde de hasara sebep oldu. Sarsıntıların yaralanmalara yol açtığı eyalette henüz can kaybı bildirilmedi.

Çin, Rusya ve Hindistan yardım ekiplerini sevk etti

Myanmar'daki askeri yönetimin depremin ardından yaptığı uluslararası yardım çağrısından sonra ülkeler kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerini sevk etmeye başladı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin'in Yünnan eyaletinden 37 kişilik yardım ekibi sabah saatlerinde Myanmar'ın Yangon şehrine ulaştı. Beraberinde ısı detektörleri, deprem uyarı sistemleri ve dronlar taşıyan ekibin kurtarma ve afet yardım faaliyetlerine destek olacağı kaydedildi.

Rus ajansı TASS'ın haberine göre, Rusya'nın Acil Durum Bakanlığı da 120 kurtarma görevlisi ve yardım malzemeleri taşıyan iki uçağı bölgeye sevk etti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, ülkesinin bir kurtarma ekibi ve sağlık ekibi ile birlikte battaniye, muşamba, hijyen kitleri, uyku tulumları, güneş enerjisiyle çalışan lambalar, gıda paketleri ve mutfak gereçleri gibi ihtiyaç malzemelerini gönderdiğini duyurdu.

BM, 5 milyon dolar acil durum fonu ayıracak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Acil Durum Yardım Koordinatörlüğü, bölgedeki afet yardım faaliyetleri için 5 milyon dolar acil durum fonu ayrıldığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, depremin halihazırda 20 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğu Myanmar'daki insani durumu daha fazla zorlaştıracağını öngördüklerini belirtti.

Myanmar'daki askeri yönetim afet nedeniyle 6 bölgede acil durum ilan ederken halen iç savaş içindeki ülkenin bazı bölgelerine yardım ulaştırılıp ulaştırılamayacağı bilinmiyor.

Kızılhaç'tan yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin depremin en fazla yıkıma yol açtığı Mandalay ve Sagaing bölgeleri ile güneydeki Şan eyaletinde elektrik hatlarının hasar görmesi sebebiyle erişimde sıkıntılar yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, sahadan gelen ilk raporlarda depremlerin büyük hasara yol açtığının bildirildiği aktarıldı.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında dün öğle saatlerinde 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremler Myanmar'ın yanı sıra komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli şekilde hissedilmişti.