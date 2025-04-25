Myanmar'daki Depremler 3700 Can Aldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Myanmar Temsilcisi Thushara Fernando, ülkede meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki deprem nedeniyle 3 bin 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 114 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

Fernando, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Myanmar'ın merkezinde etkili olan iki güçlü depremin üzerinden bir ay geçtiğini hatırlatan Fernando, "3 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 100 kişi yaralandı ve 114 kişi hala kayıp. On binlerce kişi hala yerinden edilmiş durumda, birçoğu duvarı olmayan, sadece plastik örtülerle örtülü geçici çadırlarda yaşıyor." dedi.

Fernando, bulaşıcı hastalık salgınları riskinin hızla arttığına dikkati çekerek, muson mevsimi yaklaşırken dang humması ve sıtma tehdidinin gerçeğe dönüştüğü uyarısında bulundu.

Depremin etkilediği bölgelerdeki su kaynaklarının kirlenmiş durumda olduğuna işaret eden Fernando, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda kritik bir dönemeçteyiz. Acil ve sürekli fon sağlanmazsa ikincil sağlık krizi riski ortaya çıkacak. DSÖ, operasyonlara devam etmek, hastalık salgınlarını önlemek ve yakın gelecekte temel bakımın sağlanmasını sürdürmek için 8 milyon dolar talep ediyor."

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 689'a, yaralananların sayısı 5 bin 20'ye yükselmişti.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.