Myanmar'daki Depremler Çin'de Hissedildi - Son Dakika
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Myanmar'daki Depremler Çin'de Hissedildi

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Myanmar'daki 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler, Çin'in Yunnan ve Shaanxi eyaletlerinde hissedildi.

28.03.2025 11:43
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- Myanmar'daki deprem Çin'de de hissedildi

YUNNAN - Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler Çin'de de hissedildi.

Myanmar'da meydana gelen şiddetli depremler Çin'de de hissedildi. Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre yerel saatle 14.20 sıralarında meydana gelen depremler, Myanmar sınırındaki Yunnan ve Shaanxi eyaletlerinde hissedildi. Büyük paniğe yol açan depremlerin maddi hasara yol açtığı öğrenilirken, can kaybı ve yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Myanmar'ın Sagaing şehrinin 16 kilometre kuzeybatısında bugün yerin 10 kilometre derinliğinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremden yaklaşık 12 dakika sonra ise 6.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı. Deprem Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da hissedilirken, 30 katlı bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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