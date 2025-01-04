Myanmar'dan 6.000 Mahkuma Af

YANGON, 4 Ocak (Xinhua) -- Myanmar Devlet İdare Konseyi, ülkenin 77. Bağımsızlık Günü yıldönümü vesilesiyle yaklaşık 6.000 mahkumu affetti.
Konseyin cumartesi günü yayımladığı karara göre, af kapsamındaki mahkumların 5.864'ü Myanmar vatandaşı, 180'i ise yabancı uyruklulardan oluşuyor. Ayrıca, Konsey bazı mahkumların cezalarında da indirime gitmiş bulunuyor.
Geçen yıl ülkenin 76. Bağımsızlık Günü yıldönümünde 9.000'den fazla mahkum affedilmişti.
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