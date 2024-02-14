Nadir görülen su samurları bir arada görüntülendi
Sivas'ta nesli tükenmekte olan 3 su samuru birlikte görüldü
SİVAS - Nesli tükenmekte olan türler arasında bulunan su samurlarının birinin bile görülmesi bir hayli güçken Sivas'ta bir köylü 3 su samurunu bir arada görüntülemeyi başardı.
Sivas'ta nesli tükenmekte olan türler arasında tehlikeye yakın kategoride yer alan su samuru görüntülendi. Sivas'ın Hafik ilçesi Çimenyenice köyü yakınlarında bir köylü tarafından, Kızılırmak kıyısında 3 susamuru bir arada görüntülendi. Anne ve iki yavrudan oluşan su samuru ailesi suda oynarken görüntülendiklerini fark edince Kızılırmak'a girerek izlerini kaybettirdi.
Yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Arslan, üç su samurunun aynı anda görülmesinin büyük bir şans olduğunu belirtip, "Su samurları nesli tükenmekte olan türler arasında tehlikeye yakın türler kategorisinde bulunuyor. Çoğunlukla gece hareket eden bir canlıdır. Hayatının çoğunu su ve suya yakın bölgelerde geçirir. Bu nedenle insanlara pek fazla gözükmezler. Genellikle balıkçılar görürler. Bu nedenle görüntülenmeleri ilgi geçiyor. Zararsız kendi halinde canlılardır. Bunları görmeyi başaranlar kendilerini oldukça şanslı olarak görebilir." Şeklinde konuştu.
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