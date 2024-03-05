Kenya'nın başkenti Nairobi'de iki uçağın havada çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da ATV arızası sonrası lüks araç çarptı, sürücü Mısır'a kaçtı

Eyüpsultan'da arkadaşları ile ATV ile gittiği esnada arızalanması sonrası yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Arıcı'ya lüks bir araç çarptı. Çarpma sonrası lüks araç sürücüsü Timur C. olay yerine gelen annesi Eylem Tok Yazar ile birlikte olay yerinden ayrılarak İstanbul Havalimanına giderek Mısır'a gitti. Kaza sonrası Timur C. ve annesi Eylem Tok Yazar'ın araçla İstanbul Havalimanına geldikleri anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.