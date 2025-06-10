Nallar Sanata Dönüştü - Son Dakika
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Nallar Sanata Dönüştü

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10.06.2025 10:14
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Nallar Sanata Dönüştü
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Murat Seyok, yarış atlarının nallarını sanata dönüştürerek özgün eserler yaratıyor.

Nallar sanat eseri oldu

Şampiyon atların nalları artık duvarları süslüyor

DÜZCE - Düzce'de at çiftliği ve restoran işleten Murat Seyok, çocukluk hobisini sanata dönüştürdü. Yarış şampiyonu atların nallarını toplayan Seyok, onlara telkari, boncuk ve ahşap dokunuşlarla estetik bir kimlik kazandırıyor.

Düzce'de 25 yıldır at çiftliği işleterek hem turizme katkı sağlayan hem de geleneksel kültürü yaşatan Murat Seyok, çocukluğunda başladığı hobisini benzersiz bir sanata çevirdi. Babasıyla birlikte önemli yarışlara giderek atların nallarını toplayan Seyok, zamanla bu nalları biriktirmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Koşuları, Gazi Koşuları, TBMM Koşuları gibi Türkiye'nin önde gelen yarışlarında birinci olan atların, hatta hipodromların efsanevi atlarının nalları, Seyok'un koleksiyonunda yer alıyor.

Zamanla sakladığı nallar için yer bulamayan Seyok, bu parçaları değerlendirmek için geleneksel el sanatlarını kullanmaya başladı. Boncuk, telkari ve ahşap gibi malzemeleri birleştirerek her biri tek ve özgün olan nalları dekoratif objelere dönüştürdü. Özgünlüğü ve hikayesi olan bu eserler, hem koleksiyon değeri taşıyor hem de isme özel hatıralar olarak ilgi görüyor.

"Düzce'nin bütün hurdacılarını gezerim"

Çalışmalarını anlatan Murat Seyok, "Ben çocukluğumdan beri eski şeyleri seviyorum. Bu yaşımda boş vaktim olduğunda Düzce'nin bütün hurdacılarını gezerim. Babamda da aynı merak vardı. Babamda eski eşyaları alır, saklar 'İlerleyen zamanlarda lazım olur' derdi. O şekilde bir miras bu. İşletmemizi ilk açtığımızda da dekor için at nallarını kullanmıştık. Sonra yavaş yavaş gelişti. Bu nalların tamamı kullanılmış. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Biri Antalya'dan gelmiştir, birisi atlı spordan, birisi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayından gelmiştir ya da herhangi bir sütçü beygirinin nalıdır. Bunların hepsi birbirinden farklı. Çapları ve özellikleri de farklı. Müşteri hangi ürünü istiyorsa ya da ben hangi ürünü yakıştırıyorsam o nalı ahşap ve boncuklarla birleştirip ortaya bir konsept oturtmaya çalışıyorum" dedi.

Nallardan sanat eserine dönüşen bu özel objelerin ilgi çektiğine dikkat çeken Seyok, "İnsanların benim yaptığım bu ürünleri yıllar boyunca evinde, balkonunda saklamaları benim hoşuma gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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