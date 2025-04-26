Ankara'nın Nallıhan ilçesinde üreticilere arı yemi desteği sağlandı.
Nallıhan Meydanı'nda düzenlenen programda, Ankara Büyükşehir Belediyesince 75 arı üreticisine yüzde 75'i hibe yem desteği sağlandı.
Büyükşehir Belediyesi Nallıhan Koordinatörü Abdülfettah Güngör, üretime desteğe devam edeceklerini belirterek, arı yemlerinin üreticilere hayırlı olmasını diledi.
Son Dakika › Güncel › Nallıhan'da Arı Üreticilerine Yem Desteği - Son Dakika
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