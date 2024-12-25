Nallıhan'da Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu - Son Dakika
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Nallıhan'da Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu

Nallıhan\'da Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak alkol ve tütün ele geçirildi.

25.12.2024 08:16
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, kaçak alkol ve tütün operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Nallıhan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, ilçede belirlenen adresler takibe alındı.

Alınan yasal izinlerin ardından harekete geçen ekiplerce, Nasuhpaşa Mahallesi'ndeki F.M'ye ait ev ve depoda arama yapıldı.

Aramada, 2 otomatik sigara dolum makinesi, ?268 kilogram kıyılmış tütün, ?17 şişe viski, ?102 fişek, ?110 bin boş makaron ve 1000 sigara paketi ele geçirildi.

Şüpheliler S.O. ve S.E'ye ait 3 dükkan, ev ve araçlarda yapılan aramalarda ise 55 litre etil alkol, ?5 litre kaçak rakı, ?alkol aroması, ?30 votka kiti, ?30 viski kiti, ?4 bin 629 sahte bandrol ve boş içki şişeleri bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nallıhan'da Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu - Son Dakika

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