Nallıhan\'da Kitap Okuma Etkinliği

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde birinci sınıf öğrencileri kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Tuğrulbey İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, Nallıhan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte annelerinin de katılımıyla kitap okudu.

Sınıf öğretmeni Serpil Acar, öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak istediklerini belirterek, "Aileleri ve öğrencilerimizi bu amaçla bir araya getirdik. Bu hafta ikinci kitabımızı okuyarak önümüzdeki hafta değerlendirmek istiyoruz." dedi.