Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bazı mahallelere sahipsiz hayvanlar için mama ve su bırakıldı.
Hayvansever Kübra Demir ile bazı vatandaşlar, sahipsiz hayvanlar için etkinlik gerçekleştirdi.
Etkinlik kapsamında katılımcılar, ilçenin belirli noktalarına sahipsiz hayvanlar için mama ve su bıraktı.
Son Dakika › Güncel › Nallıhan'da Sahipsiz Hayvanlara Destek - Son Dakika
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