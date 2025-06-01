Nallıhan\'da Yangın, İki Evde Hasar

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki yangında iki evde maddi hasar oluştu.

Nasuhpaşa Mahallesi İnkılap Caddesinde Aziz Çiftçiye ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki eve sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında iki evde maddi hasar meydana geldi.