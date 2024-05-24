Nallıhan'ın yöresel lezzetleri Ankara Millet Bahçesi'nde tanıtılıyor - Son Dakika
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Nallıhan'ın yöresel lezzetleri Ankara Millet Bahçesi'nde tanıtılıyor

Nallıhan\'ın yöresel lezzetleri Ankara Millet Bahçesi\'nde tanıtılıyor

Nallıhan Belediyesi, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara Millet Bahçesi'nde stant açarak ilçenin yöresel ürünlerini tanıtacak. Belediye Başkanı Ertunç Güngör, tüm halkı standa davet etti.

24.05.2024 20:19
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Nallıhan'ın yöresel lezzetleri, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara Millet Bahçesi'nde tanıtılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere Nallıhan Belediyesi de katılım sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, "İlçe belediyelerinin yemek yarışmalarının da yapılacağı etkinliklerde Nallıhan Belediyesi olarak stant açtık. Nallıhan'ın yöresel ürünlerini tanıtacağız. Standımıza tüm halkımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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