Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür Sanat ve Tapduk Emre Anma Festivali Başladı

(ANKARA) - Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür Sanat ve Tapduk Emre Anma Festivali'nin 9'uncusu dün yapılan açılış töreniyle başladı. Festivalin açılış gününde şarkıcı Zara sahne aldı.
Nallıhan Belediyesi'nin düzenlediği 9'uncu Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür Sanat ve Tapduk Emre Anma Festivali açılış töreniyle başladı. Sanatçı Zara'nın konser verdiği festivalin ilk gününe Nallıhanlılar yoğun katılım gösterdi.
Festival kapsamında yapılan defilede Tapduk Emre'nin kızı Bacım Sultan'ın 13'üncü yüzyılda yaşanan hikayesini konu alan "Bacım Sultan" isimli kıyafet ilgi gördü.
Halk oyunları ekipleri, mehter takımları, yurt dışından getirilen Moğol Akrobasi Grubu, maskotlar ve eğlenceli alan kurulumları pazar akşamına kadar sürecek festivalde olacak.
Festival konserler ve etkinlikler ile pazar gününe kadar devam edecek.
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