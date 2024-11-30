Namibya'da Seçim Aksaklıkları Devam Ediyor - Son Dakika
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Namibya'da Seçim Aksaklıkları Devam Ediyor

Namibya'da 27 Kasım'da başlayan seçimlerde teknik sorunlar nedeniyle oy verme işlemleri sürüyor.

30.11.2024 20:16
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CAPE Namibya'da 27 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerde sandık yönetiminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle oy verme işlemleri dördüncü gününde sürüyor.

Namibya Seçim Komisyonundan (ECN) yapılan açıklamada, 27 Kasım'da saat 07.00'de başlaması ve 21.00'de sona ermesi planlanan oy verme işlemlerinin, yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde 30 Kasım gecesine kadar devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, yaşanan gecikmenin, oy pusulalarının yetersizliği ve seçmen kaydı için kullanılan tabletlerde yaşanan arızalardan kaynaklandığı belirtilerek, oy verme işleminin tamamlandığı sandıklardaki sonuçların bugün itibarıyla açıklanmaya başlanacağı ifade edildi.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Seçim Komisyonları Forumu'ndan yapılan açıklamada da seçmen kaydı sorunları, oy sayımındaki gecikmeler ve belli bölgelerde sandığa sınırlı erişim gibi sorunlara rağmen genel seçimin barışçıl bir atmosferde gerçekleştirilmekte olduğu belirtildi.

Ndaitwah, kazanırsa ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olacak

Namibya'nın bağımsızlığını elde ettiği 1990'dan bu yana yapılan yedinci genel seçim olan seçimde, cumhurbaşkanı ve 104 sandalyeli Ulusal Meclis'in 96 üyesi belirlenecek.

Ulusal Meclis'in 8 üyesi ise daha sonra cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

İki tur şeklinde düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde 15 aday yarışıyor.

Ülkede 34 yıldır iktidardaki Güney Batı Afrika Halkları Örgütünün (SWAPO) adayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Netumbo Nandi-Ndaitwah, kazanması durumunda ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olacak.

Ndaitwah'ın rakipleri arasında, ana muhalefet partisi Popüler Demokrat Hareketinin adayı McHenry Venaani ile Değişim için Bağımsız Vatanseverler partisinin adayı Panduleni Itula öne çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Namibya'da Seçim Aksaklıkları Devam Ediyor - Son Dakika

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