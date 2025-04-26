Namibya'da Ücretsiz Yükseköğretim Dönemi

Güney Afrika ülkesi Namibya'da, gelecek yıldan itibaren kamuya ait yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretinin kaldırıldığı bildirildi.

Namibya Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah, ulusa sesleniş konuşmasında, devlet üniversiteleri ve yüksekokullarda öğrenim ücretinin kaldırıldığını belirterek, "2026 itibarıyla başlayacak eğitim öğretim yılından itibaren yükseköğretimin yüzde 100 devlet tarafından destekleneceğini bildirmekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Nandi-Ndaitwah, ücretsiz yükseköğretim politikasıyla işsizlik ve yoksulluk sorununa çözüm bulmayı hedeflediklerini vurguladı.

Resmi verilere göre, yaklaşık 3 milyonluk Namibya nüfusunun yüzde 70'ten fazlasını 35 yaş altı kişiler oluşturuyor.

Namibya'da kamuya ait 2 üniversite ve 7 yüksekokul bulunuyor.