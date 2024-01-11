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Cumhuriyetçi Üye Nancy Mace, Hunter Biden'a Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Cumhuriyetçi Üye Nancy Mace, Hunter Biden'a Tepki Gösterdi

ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi üyesi Nancy Mace, Kongreye ifade vermeye gitmeyen Hunter Biden'ın kısa süreliğine katıldığı bir toplantıya tepki gösterdi. Mace, Biden'ın salona gelmesinin ardından ona yönelterek, 'Neden korkuyorsunuz?' dedi. Hunter Biden'ın 'siyasi şov' yaptığını savunan Mace, oğlunun derhal salonda yakalanıp hapse gönderilmesi gerektiğini söyledi. Toplantıdaki gerginlik ve atışmalar canlı yayında ekranlara yansıdı.

Cumhuriyetçi Üye Nancy Mace, Hunter Biden\'a Tepki Gösterdi
11.01.2024 - 01:01,
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ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyesi Nancy Mace, Kongreye ifade vermeye gitmeyen ancak hakkında yapılan bir Kongre toplantısına "sürpriz şekilde" kısa süreliğine katılan Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a "siyasi şov yaptığı" gerekçesiyle tepki gösterdi.

Hakkındaki soruşturma kapsamında çağrıldığı ifadeye gitmemesi nedeniyle "Kongrenin çalışmasını engellemekle" suçlanan Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Kongredeki bir toplantıya kısa süreliğine izleyici olarak katılması tartışmalara neden oldu.

Cumhuriyetçi vekil Nancy Mace, Biden'ın salona girip oturmasının ardından hitabını ona yönelterek, "İlk sorum şu: Hunter Biden'a bugün buraya gelmesi için kim rüşvet verdi? İkincisi, siz beyazların ayrıcalıklı olmasının somut örneğisiniz. Buraya Denetim Komisyonuna gelip bizim yüzümüze tükürüp Kongrenin ifade çağrısını göz ardı ediyorsunuz. Neden korkuyorsunuz?" şeklinde konuştu.

Hunter Biden'ın "siyasi şov" yaptığını savunan Mace, oğul Biden'ı politik oyunlar oynayıp "aptalca ödüller" kazanmaya çalışmakla suçladı.

Biden'ın oğlunun derhal salonda yakalanıp hapse gönderilmesi gerektiğini de savunan Mace, Kongrenin ifade çağrısını göz ardı etmenin her bakımdan suç olduğunu ifade etti.

Daha sonra bir diğer Cumhuriyetçi vekil Marjorie Taylor Greene söz alarak Biden'a sert sözlerle yüklendi ve kendisinin "sözlerinden korktuğunu" savundu. Greene, salondan ayrılan Biden'ın arkasından "İşte bu çok kötü oldu" sözlerini sarf etti.

Toplantıdaki gerginlik ve Demokrat vekillerle Cumhuriyetçi vekiller arasındaki atışmalar da canlı yayında ekranlara yansıdı.

Meclis Adalet Komitesi ile Denetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanları, geçen hafta yaptıkları ortak açıklamada, Hunter Biden aleyhindeki suçlama dosyasını bu hafta açıklayacaklarını duyurmuştu.

Cumhuriyetçiler, Kongreye ifade vermeye gelmeyen Hunter Biden aleyhindeki suçlamayı öncelikle ilgili komitelerde gelecek hafta oylayacak; söz konusu komitelerden geçmesi halinde Biden aleyhindeki oylama Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gelecek.

Temsilciler Meclisinde, Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle oylamanın Hunter Biden aleyhinde sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: AA
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