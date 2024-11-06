Narin Güran Cinayeti Davası Başlıyor

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında duruşmanın yapılacağı salon gazetecilere tanıtıldı. Duruşma nedeniyle adliye binasının etrafı polis bariyerleriyle kapatıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından cansız bedeni arama çalışmalarının sürdüğü 19'uncu günde 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasının ilk duruşması yarın Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu tutuklu 4 şüpheli hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Yarın saat 09.00'da başlayacak duruşmaya yönelik hazırlıklar sürüyor. Duruşmanın yapılacağı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi salonu gazetecilere tanıtıldı. Gazeteciler, sanıkların yakını, baro başkanları, milletvekilleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının davayı takip edeceği duruşma nedeniyle adliye binasını etrafı polis bariyerleriyle kapatıldı.