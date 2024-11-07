Narin Güran Cinayeti Duruşması Başlıyor

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ilk duruşma için tutuklu sanıklar Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Duruşmada, tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar, hakim karşısına çıkacak. Duruşmanın saat 09.00'da Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlaması bekleniyor.