Narin Güran cinayeti soruşturmasında imam hakkında idari soruşturma - Son Dakika
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Narin Güran cinayeti soruşturmasında imam hakkında idari soruşturma

Narin Güran cinayeti soruşturmasında imam hakkında idari soruşturma

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili imam R.K. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

18.09.2024 12:24
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DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) ile ilgili soruşturma sürerken, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilen imam R.K. hakkında idari soruşturma başlatılarak, 2 müfettiş görevlendirildi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden biri olan ve 11 Eylül'de serbest bırakılan imam R.K. hakkında özellikle sosyal medyada telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine R.K. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı konu ile ilgili 2 müfettiş görevlendirerek inceleme başlattı. İmamın yıllık izinde olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Narin Güran cinayeti soruşturmasında imam hakkında idari soruşturma - Son Dakika

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