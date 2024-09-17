Narin Güran Davasında Gelişme

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Narin'in yakınları olduğu öğrenilen ve 15 Eylül'de gözaltına alınan İ.K. ve Ş.K. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İ.K. ve Ş.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmada çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın savcılıktaki ifade işlemi sürüyor.