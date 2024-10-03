Narkoçelik-41 Operasyonu: 967 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Narkoçelik-41 Operasyonu: 967 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Narkoçelik-41 operasyonlarında 967 kg uyuşturucu ve 644 suçlu yakalandı.

03.10.2024 08:16
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik "Narkoçelik-41" operasyonlarında, 967 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 57 ilde "Narkoçelik-41" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonların 1603 ekip, 4 bin 127 personel, 25 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştiğini aktaran Yerlikaya, 967 kilogram uyuşturucu madde ve 5 milyon 857 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 644 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narkoçelik-41 Operasyonu: 967 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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