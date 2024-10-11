Narkoçelik-43 Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 53 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-43" operasyonlarında 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ve 752 bin 261 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 335 sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 838 ekip, 2 bin 94 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 53 ilde "Narkoçelik-43" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda, 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ve 752 bin 261 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 335 sokak satıcısı yakalandı.